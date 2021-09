El modelo venezolano Giuseppe Benignini se pronunció luego de que tuviera una acalorada entrevista con la periodista Magaly Medina en “Magaly TV La Firme”.

Tras la entrevista, el “Principito”, Giuseppe Benignini usó su cuenta de Instagram para explicó lo que pasó con Magaly Medina.

“Me sentí muy humillado porque en ningún momento me dejó expresarme bien o hablar. Creo que se notó a legua y como es su programa, yo soy un caballero y jamás le faltaría el respeto y dejé que saque todo lo que quería mostrar”.

Giuseppe Benignini también fue crítico con Magaly Medina pues aseguró que ella siempre quiere tener la razón y no deja que los demás se defiendan. “Yo fui para dialogar y contar mi verdad, pero ella se cree dueña de la verdad y no deja hablar. Yo me sentí mal, me sentí criticado. Qué le puedo decir”.

Finalmente, la expareja de Michelle Soifer indicó que él seguirá trabajando para salir adelante. “Yo me siento bien, seguiré preparándome, sé que vendrán cosas mejores, trabajando y emprendiendo en un país. Me siento bien porque yo quise decir que yo no dependo de nadie. Busco la manera de luchar día a día y si tengo que caer me levantaré y seguiré adelante”.

