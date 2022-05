Aunque llevan casi un año y medio de relación, Angie Arizaga reveló que pasó un año saliendo con Jota Benz e incluso decidieron separarse por un tiempo antes de formalizar su relación.

“Para estar en una relación tienes que pasar por varios momentos en tu vida y después te das cuenta si fue el verdadero. Es como cuando te dicen ‘déjalo ir, si regresa es porque es tuyo’. Perdón, pero a Jota yo le dije ‘amor, sé libre’, le dije en su momento y regresó a mí, en pandemia le dije ‘quédate en tu casa y yo en la mía’, y de ahí regresó después de la pandemia. Así fue, me hice de rogar un poquito”, explicó la ‘negrita’ en América Espectáculos.

En ese sentido, Angie Arizaga confesó que está junto a Jota Benz hace más de 2 años: “Ya tenemos 2 años y medio, pero un año de hacerme la difícil un poquito”.

En ese sentido, Choca Mandros no pudo evitar preguntarle si esperaba recibir el anillo de parte de su novio: “No sé, o sea, siempre lo hablamos, es un proyecto”, dijo Angie Arizaga.

Según la ‘negrita’, antes no pensaba en casarse porque no estaba con el amor de su vida, pero ahora sí desea cumplir ese sueño: “Anteriormente yo decía que no porque simplemente no tenía que ser ‘wow’, yo dije algo simbólico, lindo, pero cuando te llega el verdadero amor a tu vida, entonces te da ganas de hacer de todo y tener una boda hermosa. Cuando llega la persona indicada te da esas ganas, mientras tanto, anteriormente no las tenía. Hoy día sí quisiera”, manifestó.

Fuente: América Televisión

