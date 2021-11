Angie Arizaga se pronunció sobre el ampay del apasionado beso entre sus compañeros de ‘Esto Es Guerra’, Patricio Parodi y Luciana Fuster, pese a que ambos habían negado innumerables veces que tenían alguna relación.

“Esa relación comenzó cuando el ‘Pato’ ha estado soltero, por qué tendría que ver una afectada”, comenzó diciendo la popular ‘Negrita’ en su programa de la radio “Onda Cero”. El video fue difundido por el portal Instarándula.

Luego reconoció que sí es es incómodo que una amiga, en este caso Luciana Fuster, se haya besado con el exenamorado de otra.

“Pero significa que si Flavia estuvo con ´Pato, ¿nadie puede estar con Pato? ¿ahora nadie puede estar con Pato porque estuvo con Flavia? ¿eran mejores amigas?”, fue la defensa de Angie a Luciana.

Arizaga también se refirió a los “códigos” de amistad que mencionó Flavia Laos, siendo respaldada por las mismas hermanas de Patricio.

“No sé que son los códigos y qué no, es complicado. No sé como empezó esa relación, no sé si es una relación, porque ellos no han dicho nada”.

Arremete contra Flavia Laos

Su compañero de conducción en la radio Rafael Cardozo, recordó que Flavia Laos aseguró que Patricio Parodi negó a Luciana cuando se le preguntó.

“Lo pasado pisado, pues, si ya no está en tu vida para que seguir hablando del ex (...) han estado solteros pues”; comentó.

Cardozo le preguntó a Angie si dejaría que alguna de sus mejores amigas se besara con su actual pareja, Jota Benz. “¿No te dolería que esté con tu mejor amiga? Que Jota esté con la mejor amiga de Angie?”.

Sin responder a la pregunta, Angie le mandó saludos a sus mejores amigas y Rafael la troleó: “¿entonces, ella son las que pueden (besarse con Jota)?.

