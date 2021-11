¡Rompió su silencio! Patricio Parodi se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras haber protagonizado un ampay con Luciana Fuster, donde se les aprecia dándose un apasionado beso. Y es que el capitán de “Esto es Guerra”, decidió romper su silencio y se pronunció fuerte y claro sobre la prensa local.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el modelo expresó lo molesto e incómodo que se siente por las polémicas imáganes que expuso el programa de Magaly Medina. Asimismo se cuestionó por no tener derecho a la privacidad.

“¿En qué momento se perdió el derecho a la privacidad? Que vulneren ese pequeño espacio y lo pasen a nivel nacional, ya me parece un exceso, ¿no se supone que hay un ente que regule esto?”, comenzó escribiendo en sus historias.

“O sea, no les basta con seguirme todo el día, ahora también tengo una cámara todo el día grabando mi cuarto y todas las instalaciones de mi casa, mi propiedad privada. En serio, ¿en qué momento el morbo pudo más que los derechos de una persona? ¿Hasta dónde son capaces de llegar?”, finalizó diciendo bastante indignado.

Luciana también denuncia acoso por parte de la prensa

Por su parte, Luciana Fuster también utilizó sus redes sociales para comentar lo asustada que se siente al saber que siempre hay un auto oscuro que la para presuntamente “siguiendo” por las calles.

“Si es prensa, que me parece una locura y no sé si es correcto, como podrían ser otras personas. ¿Es acoso o reglaje? La verdad que me pone muy nerviosa, porque se cruzan, adelantan, se mueven entre carriles y pueden causar un accidente”, escribió en su Instagram.

“Tengo videos también de un domingo que siguieron a mi mamá hasta hacer las compras de la casa. ¿Hasta cuándo tenemos que vivir así?”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR