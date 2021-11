Las amigas primero. Las hermanas Parodi, Mafer y Majo, decidieron abrir su caja de preguntas en su cuenta de Instagram y no faltaron las seguidoras que quisieron saber sobre su posición frente al ampay de su hermano, Patricio Parodi.

“¿Qué opinan de las amigas que no tienen códigos?”, fue parte de una de las preguntas que les hicieron a las Parodi, en clara alusión a Luciana Fuster y ellas respondieron: “Si no hay códigos no hay nada. Chau chau con esas amistades”.

Otra de las preguntas contundentes que les hicieron fue: “¿Si sientes algo por el ex de tu amiga, qué harías?”, ante ello la respuesta fue: “Jamás me metería con el ex de una amiga. Siento que eso es malísimo”, además señalaron que valoran mucho sus amistades actuales.

FOTO: @twosidesblog

FOTO: @twosidesblog

