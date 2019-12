En “Mujeres al Mando”, Jazmín Pinedo reveló que durante una reunión se acercó a Jota Benz para preguntarle sobre Angie Arizaga luego de que ambos protagonizaron escenas románticas en el reality Esto Es Guerra.

Según Jazmín Pinedo fue hacia Jota Benz, pero no imaginó lo que le diría su hermano Gino Assereto.

“Todo mundo lo molestaba, Gino lo molestaba, Rafael lo molestaba, su familia lo molestaba, hasta mi mamá lo molestaba, entonces le dije: Ya pues compadre, quiero saber? No puedes estar alargando la situación”, contó Jazmín Pinedo.

Seguidamente añadió: “Se empezó a reír y Gino le dijo: Yo solamente quiero ver si tienes palabra. Rafael se quedó impactado y Jota se puso verde, amarillo, azul y entonces yo dije: osea sí vas a tener algo con ella y Gino me dijo: Jazmín, esta conversación no está apta para ti, así que retírate (...) yo como le hago caso me retiré".

Posteriormente, Jazmín Pinedo le pidió perdón a su pareja Gino Assereto por decir contarlo frente a cámaras.