El abuelo de la modelo Angie Jibaja, Fidel Liza Espinar, arremetió contra aquellos que han criticado recientemente a su nieta, luego de que fuera baleada por un hombre de la tercera edad.

Fidel Liza se pronunció en su cuenta de Facebook y pidió que no hagan leña del árbol caído. Como se sabe, la popular ‘Chica de los tatuajes’ fue intervenida quirúrgicamente y se encuentra estable, mientras que su septuagenario agresor aún continúa grave.

“Sólo los que conocen de cerca a Angie, no simplemente a la mujer, a la artista sino a la madre, a la amiga, pueden dar FE de la forma como has retratado su interior, a donde no ha llegado el veneno de quienes por mezquindad la quieren sin motivo alguno, destruir”, dijo en referencia a una publicación de Rasa Jibaja, familiar de la modelo.

El abuelo de Angie la comparó con el ave fénix y aseguró que ella levantará vuelo.

“Por eso ella, como el AVE FENIX, de peores situaciones a levantado vuelo de sus cenizas y no por mera casualidad, sino porque nadie mejor que el DIOS PADRE, sabe lo que es ella y no la abandona, dos balazos matan a cualquiera: ANGIE volverá a levantar vuelo”.

“Oren por ella, oren para que no vuelva a tropezar”, agregó.

