Pese a que ha cambio de vida y se ‘entregó a Dios’, Angie Jibaja aún no puede llegar a un acuerdo con su expareja Jean Paul Santamaría para ver a sus dos menores hijos, Gia y Janko.

Como se recuerda, en setiembre del 2021, el 12° Juzgado de Familia – Subespecializado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar decidió otorgar medidas de protección a favor de los dos menores, por lo que la ‘Chica de los tatuajes’ no puede acercarse a ellos sin autorización del cantante.

Romina Gachoy, actual pareja de Jean Paul, reveló que hace poco la modelo quiso obligar a los niños a verla, por lo que acudió con policías a la casa donde están los menores.

“Ella vino a la casa con policías, pretendiendo obligar a los niños a saludarla, eso no se puede hacer, es ir en contra de los derechos de los niños, porque si un niño no desea (verla) es por algo”; comentó la uruguaya a ‘Amor y fuego’.

Sin embargo, la madre de Angie - Maggie Jibaja - dijo que su nieto sí quiso ver a su madre, pero no se lo permitieron: “Mi hija le rogó, le suplicó a Jean Paul, ella iba contenta con sus exámenes terapias y todo el tratamiento que esta haciendo, y él ni siquiera la miró”.

Romina, por su parte, desmintió lo dicho por la madre de Jibaja: “El niño estaba pálido, de que no entendía nada de qué hacía su mamá ahí porque ella, como te digo, las últimas veces que la han visto se han llevado conceptos muy feos. Uno no puede de la noche a la mañana decir ‘listos, quiero verlos ya’, después que se desaparece cuánto tiempo. Y apareces de la nada queriendo verlos, imponiéndoles con policías que te quieren ver, las cosas no funcionan así”.

