Angie Jibaja sorprendió a propios y extraños al comentar sobre cuál es su actual situación con el padre de sus hijos, Jean Paul Santa María, y su pareja Romina Gachoy, a quien aprovechó para pedirle disculpas por todos los comentarios anteriormente dichos y que puedan haber herido susceptibilidades.

“Todo está perfectamente bien. Yo le agradezco a Romina, especialmente a ella, porque me los han cuidado perfectamente bien. Estoy contenta de eso y cualquier cosita que haya pasado ya fu, solo quiero amor y paz”, comenzó diciendo para las cámaras de ‘Modo Espectáculos’.

“Como ya saben, muchas veces he hablado cosas que no son y por eso le pido disculpas a ella sobre todo”, agregó Angie refiriéndose a la uruguaya.

Por otro lado, la popular ‘chica de los tatuajes’ también comentó sobre el ‘acercamiento’ que tuvo con el futbolista James Rodríguez. “Fue lo que conté. Estuvimos hablando bastante tiempo, es un caballero, nunca me dijo cosas indecentes, yo quería que me las diga, pero no me las dijo”, dijo entre risas.

