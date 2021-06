Angie Jibaja viene utilizando sus redes sociales para compartir con todos sus seguidores la evolución que viene teniendo en cuanto a su bienestar emocional. Sin embargo, la modelo preocupó a sus fanáticos al relatar que no se encuentra del todo bien de salud.

“Les cuento que quería hacer yoga, pero anoche estuve haciendo truquitos y me hicieron muy mal, tengo un dolor muy intenso”, comenzó contando, haciendo referencia al ataque a mano armada que sufrió a manos de Ricardo Márquez Michieli.

“Una de las balas me cayó aquí (señalando su abdomen), esta bala me abrió el estómago, me tuvieron que hacer quince puntos y me tuvieron que reconstruir todo el estómago”, agregó.

Angie se animó a contar que tras la cirugía que tuvo, ahora no puede hacer su vida normalmente. “No saben todo lo que tuvo que hacer mi médico, esta operación fue de emergencia, entonces, al hacer estas posiciones de yoga, realmente me está doliendo mucho”, expresó muy sentida.

“Aquí donde me ven, soy una súper guerrera, porque esto que ven es para que yo pueda haber estado en la otra, durmiendo, pero no… estoy aquí. Todo es por algo, sé que el de arriba tiene un propósito para mí”, finalizó diciendo mediante sus historias de Instagram.

