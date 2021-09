¡SACA LAS GARRAS! La modelo Angie Jibaja no se quedó callada y mediante sus redes sociales le respondió con todo a Jean Paul Santa María, quien la denunció por violencia psicológica contra él y contra sus hijos.

La popular “Chica de los tatuajes” recurrió a su cuenta de Instagram otra vez para defenderse y enviar un contundente mensaje al padre de su pequeños, pareja de Romina Gachoy.

“¿Qué clase de justicia es esta? ¿Ahora quieren que me calle? ¿Qué tanto poder tiene Jean Paul? Ya callé muchos años. Porque la ley de Jehova existe… Y si hoy me humilló y no me callo, ¿saben por qué es? Porque estamos en un país de libre expresión, porque desde que sentenciaron a Jean Paul en el 2015, jamás, jamás, ni los llamó por teléfono en 8 años”, indicó en un primer momento.

Angie, también señalo que no tiene miedo a las consecuencias legales. “Siempre callada, ahora me han prohibido que no hable. ¿Qué cosa? No tengo miedo, aunque me rompa el corazón quitándome a mis hijos, usándolos ahora y mandando a su Romina. (…) Solo quiero que protejan a mis hijos de ellos”, añadió.

Por último, la polémica influencer afirmó que no se callará a pesar de la denuncia en su contra. “Yo no voy a callar. Ellos dos están con mis niños y los deben de proteger. No están en edad para que les cuenten todo y los interpongan contigo”, sentenció.

Vale indicar que el 12° Juzgado de Familia – Subespecializado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar decidió otorgar medidas de protección a favor de los dos menores.

