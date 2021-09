Luego de las declaraciones de Romina Gachoy y Jean Santa María en “Magaly TV, La Firme”, en donde afirmaron que los hijos de Angie Jibaja vivían en la casa del sujeto que la baleó, la ‘Chica de los tatuajes’ ha salido a defenderse con todo.

“Tengo para desmentir todo lo que dijeron ayer. Temo por mis hijos”, expresó la modelo a través de sus historias de Instagram.

Angie Jibaja señaló que pese a los conflictos que experimentó en su vida, entre ellos su relación con las drogas, siempre ha tenido como prioridad el bienestar de sus hijos con Jean Paul Santa María.

“Tuve una depresión y una enfermedad, pero nunca fui mala mamá. Solo les pido a las autoridades que vigilen de cerca a esos dos mentirosos, pero estoy aquí y no quiero su dinero”, señaló Angie Jibaja.

Por otro lado, la modelo aclaró que no está buscando el dinero de su expareja, ni el de la modelo uruguaya, sino ver nuevamente a sus pequeños, quienes viven con Romina y Jean Paul Santamaría desde que perdió la custodia de sus dos menores en el 2020.

Además, Angie Jibaja se refirió a la deuda de 300 mil soles que todavía le debe Jean Paul por pensión de alimentos: “Les firmo lo que quieran (la conciliación), cumple con la ley como tú puedas. Nunca te pedí nada, solo quiero que me devuelvan a mis hijos porque ellos deben estar conmigo”, agregó.

“Cuando me insistían para renovar la sentencia, ella (Romina) me trataba muy bien, y en esos momentos hablaba con ellos. Sus mensajes eran de amor, de puro amor. Yo no puedo creer que estos señores les dejaron ver cosas de adultos. Mis niños deben estar muy mal, por favor ese hombre somete a la gente, es un narcisista”, agregó la ‘Chica de los tatuajes’.