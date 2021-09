Sin roches. Magaly Medina habló sobre los regalos que recibe a diario a través de una transmisión en vivo, la cual fue compartida luego por ‘Instarándula’. Y es que la ‘Urraca’ ha estado recibiendo fuertes críticas tras aceptar una lujosa cartera Gucci por parte de Andrés Hurtado .

Al respecto, la conductora de “Magaly TV, La Firme” afirmó que el presente del recordado ‘Chibolín’ no es el primero que acepta en su vida, ya que ‘Brad Pizza’ la sorprendió con otro ‘regalito’ años atrás.

“Estoy acostumbrada a que me regalen cosas lindas”, expresó la presentadora de televisión. “Yo me acuerdo que Mauricio Diez Canseco una vez me trajo un anillo con un brillante y eso no impidió que lo criticara como siempre lo criticaba”.

Además, Magaly Medina aseguró que ha recibido diversos presentes desde que inició en la televisión, como flores, chocolates, licores, vinos, agendas personalizadas, ropa y más.

“Estar en esta situación, que la gente te quiera mucho, te acostumbran a que te dan de todo y tú te acostumbras a merecerlo. Si te lo quieren dar, no se lo pediste y eso no te compromete a nada, yo lo recibo”, acotó la figura de ATV en las imágenes proporcionadas por el popular ‘Samu’.

TE PUEDE INTERESAR