El conductor Rodrigo González no se contuvo y criticó duramente a Magaly Medina por aceptar un costoso regalo de Andrés Hurtado.

Durante el programa “Amor y fuego” del viernes 3 de septiembre, Rodrigo González recordó las burlas que la ‘urraca’ le hacía al conductor: “¡Pero si le decía el cetáceo!”.

“A mí lo que me sorprende es que se lo acepte, Gigi”, comentó ‘Peluchín’, quien también arremetió contra Jessica Newton por afirmar que Magaly y ‘Chibolín’ iban a terminar llevándose bien.

“Sabía que se iban a terminar queriendo, le dice la alcahueta que tiene ahí, la Jessica Newton. Ella es la que le hace esos contactos”, expresó.

En ese sentido, Rodrigo González aseguró que aceptar la cartera Gucci no sería correcto. “Si Magaly tendría que criticar a las hijas de ‘Chibolín’... no sé, aceptar un regalo así de costoso, me parece que va en contra de lo que ella predica en cámaras. Pero cuando lo hace ella es divertido, si lo haría otra diría ‘yo no aceptaría jamás que nadie me regale nada porque eso coacciona mi libertad de opinión’”.

El conductor recordó que Magaly Medina lo criticó por aceptar un whisky de Jefferson Farfán: “Te acuerdas todo lo que dijo cuando, te acuerdas que me fui al box de Farfán y dijo ‘yo no me vendo por una botella de whisky’. No, pero por una cartera Gucci sí”.

“Ya sabes, Lucho Cáceres, lo que tienes que hacer, si quieres que te haga la patería”, señaló entre risas.

