La modelo Angie Jibaja está cansada de los ataques y los fuertes calificativos sobre ella.

Hace poco, la conductora de espectáculos, Magaly Medina mostró imágenes de la popular ‘chica de los tatuajes’ en una discoteca, donde la joven se desviste en el escenario.

“Ella tenía un cuerpazo, miren esa silueta desmejorada, miren los pelos mal teñidos (...) Se la ve huesuda, todo el rato está con los senos al aire”, comentó ha poco la ‘urraca’ en su programa.

La periodista también lamentó la situación de Jibaja: “Yo la veo muy desmejorada (...) está bastante más flaca. No es una delgadez que se vea sana y exuberante. Está descuidada y haciendo un show decadente, deprimente”.

Angie responde

La modelo y madre de dos niños se defendió de los cuestionamientos una vez más, y dijo que parte de su trabajo es ser “Show woman”

“Los artistas somos como los payasos, que nos hacen reír, pero no saben cómo realmente están por dentro. El show debe continuar y sin fingir. He llegado a la conclusión que ya no puedo ser 100% real, porque si digo algo y me quejo que estoy mal... me arrebatan lo que más quiero”, escribió en su cuenta de Instagram.

También se refirió a los calificativos de su imagen “deplorable”.

“Si me ven divirtiendo o riendo, ya estoy “fatal”, “deplorable”. Es mi trabajo, Nunca e negado mis errores, más bien los e afrontado.. Y parece que decirlos suena fácil.. Por eso me gustaría que estés en mis zapatos para que sepas lo que se siente ser madre”; añadió.

“No me considero modelo, cantante, actriz... etc. Soy una Show woman + Na”, finalizó su escrito.