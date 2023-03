Tras el polémico ampay del futbolista de ‘Alianza Lima’, mucho se especuló sobre su situación amorosa, ya que no se sabía si había terminado con la madre de su hijo, sin embargo, quien habló fue su última enamorada, Ana Claudia Laguna, quien cuadró al pelotero.

“Lo que sí me molesta es que si estás en otro camino con otra chica, por qué me hablas, si ya quieres estar en la vida de otra”, de esta forma es como Ana Claudia Laguna confirmó que Bryan Reyna seguía intentando regresar con ella hasta que lo ampayaron y la llamó a darle explicaciones.

La modelo dejó entrever que Angye Zapata estaría con Bryan Reyna por una mejor posición económica o intereses similares: “Él está acostumbrado a salir con chicas que lo necesitan y yo siembre le recalqué que no lo necesito, si estaba con él era porque lo quería”.

No tranquila con quemar al futbolista, reveló que el pelotero siempre anunciaba que no le gustaban las mujeres bien despachadas como Angye Zapata, con quien pasó dos noches: “Me dijo la última vez que nos vimos que no le gustan las mujeres como ella, le gustan flaquitas como yo y mira ahora a este hombre”.

