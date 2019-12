Angie Zapata, la bailarina y expareja de Josimar incursiona en la cumbia tras alejarse de la orquesta del salsero. “La cumbia me gusta, las chicas me han dados algunos tips, yo siempre estoy dispuesta a aprender cosas nuevas”, contó luego de firmar contrato con Alma Bella de Nilver Huarac.

La exbailarina de Josimar aprovechó en opinar sobre Pamela Franco, la actual pareja de Christian Domínguez y quien se hizo conocida por un ampay: “Me llevo bien con Pamela franco. Es una buena chica, super buena onda y muy guapa”.

De otro lado, reveló que aún mantiene comunicación con familiares de Josimar.

“Si aún mantengo comunicación con los familiares es porque siempre nunca me porté mal, fui una buena persona, no actué mal (...) Yo no tengo problemas con él. Lo que yo salí a decir en su momento no fue mentira, todo fue verdad, esa es la razón por la cual no terminé mal con él y no hay antipatía de su lado”; contó.

[PUEDES VER] Angie Zapata confirma que fue pareja de Josimar: “no la pasé bien”│VIDEO

Responde a Gianella Ydoña

Hace semanas, Angie Zapata confirmó que sí tuvo un romance con Josimar el cual apenas duró 3 meses, por lo que decidió responder a Gianella Ydona, expareja y madre del hijo del salsero, quien la tildó de “desubicada”

“No pretendo a todas las personas le guste lo que voy a declarar, no vivo para gustarle a todos. Yo no la conozco, no tengo ningún vinculo con ella (...) para un pelea se necesitan dos persona y aquí no hay. Si sé que ha hablado de mi y me lo dan dicho por todos lados, pero así va a ser siempre. si quieren hablar mal de mi no hay problema. Se va a acabar la vida provocándome porque nunca lo va a lograr”; arremetió.

Video: Marisol Mayta