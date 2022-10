La bailarina Angye Zapata mostró por primera vez la fotografía de la brutal agresión que sufrió a manos del futbolista Martín Távara , quien además de jugar en el Sporting Cristal, vistió la camiseta de Perú en más de una oportunidad.

Se trata de la imagen que la joven se negó a mostrar en un inicio, pero esta vez decidió difundirlo en ‘Magaly TV La Firme’, este 27 de octubre.

“Eso es lo que ella me mostró, un ojo morado, un ojo verde... es un puño grande el que te ha caído, de ha raspado la cara, con el labio roto...”, comentaba Magaly hasta que fue interrumpida por la abogada Claudia Zumaeta, quien precisó que el jugador hasta le destrozó la dentadura a su expareja.

“Y la dentadura se la ha completamente destrozado, ella esta en un tratamiento que no ha terminado” , comentó la letrada.

Angye Zapata se mostró conmocionada al ver nuevamente la cruel imagen de su rostro desfigurado por los golpes.

“Esa no es la foto del día que perdí un diente, esa es una foto que me deja en shock porque ese ‘morado’ (en la cara) lo llevé por muchísimos días, toda mi parte derecha estaba hinchada, mi cabeza estaba rota. Yo no salía de mi cuarto cuando estuve así ”, sostuvo la expareja de Tavara.

La abogada de Angye comentó que su patrocinada perdió contratos debido a los agresiones.

“Es triste estar sentada nuevamente con una mujer víctima de maltratos de manos de un futbolista” , sentenció.

Angye Zapata agresión rostro desfigurado

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO