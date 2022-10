Tarde o temprano la verdad sale a la luz. Esta vez la denunciante fue Angye Zapata, la exbailarina de Josimar, quien acusó a su expareja, el futbolista Martín Távara de haberla golpeado y amenazado en más de una ocasión y mostró las pruebas de lo sucedido.

Tras relatar todo lo que vivió con Martín Távara, la joven bailarina afirmó que más de uno conocía de las agresiones del jugador y entre ellos la mamá del integrante del ‘Sporting Cristal’: “Su madre estaba enterada, la señora siempre creía que su hijo era el mejor que había logrado mucho, yo incluso le hacía videollamada, le enseñaba los golpes y ella decía ‘por qué te ha hecho eso’”.

Magaly al oír todo lo que vivió Angye, no tardó en aconsejarla para que su vida tome un nuevo rumbo, que ya comenzó con denunciar públicamente al agresor: “Lo mejor que has hecho es eso, necesitas terapia, no sé si esto quieras llevarla por la vía legal, aunque como ya hemos visto no sirve, tú ahora céntrate en no encontrarte con este tipo de hombres, ahora debes salvarte tú”.

