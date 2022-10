Fuertes revelaciones. Martín Távara fue acusado por maltrato físico y psicológico por su expareja, Angye Zapata. Y es que mediante sus redes sociales, la bailarina confesó haber sido víctima de distintos maltratos por parte del futbolista del Sporting Cristal.

“Todo lo que le tuve que aguantar al señor Martín Távara, por sus constantes amenazas, golpes, humillaciones e infidelidades. Lamentablemente, no pude reaccionar a tiempo y eso me costó demasiado caro”, se comienza leyendo en sus historias de Instagram.

“Lo que pasé no se lo deseo a nadie. Siempre me he mostrado muy fuerte y quizá con errores. Siempre me he mantenido firme en la posición de apoyar a mi expareja en lo que estaba a mi alcance, dejando de lado mi valor como mujer y las oportunidades en mi carrera se veían afectadas por su maltrato psicológico y físico”, agregó.

Según los pantallazos que mostró Angye en sus redes, se logra apreciar cómo Távara la amenaza con encontrarla y golpearla. “Vas a tener que llegar a tu casa mañana o pasado, cuando sea, espero no te sorprendas. Solo te quiero a ti pero para dejarte morada. Ni te me cruces y estate atenta porque te voy a centrar para encontrar y esta vez te sacaré la p**, te lo juro”, escribió el pelotero.

