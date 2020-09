El futbolista del Sporting Cristal, Martín Távara, se encuentra envuelto en un nuevo escándalo tras ser acusado por su expareja y madre de su hija, Yomira Peña, de maltrato físico y psicológico. Recordemos que el jugador actualmente es pareja de Angye Zapata, exenamorada de Josimar.

“Al principio fue todo bonito, un caballero, atento, pero luego fue cambiando. En enero del 2019 fue la primera vez que me jaló el cabello porque no le quise dar mi celular, me quise ir del departamento y no me dejaba salir”, comenzó contando para las cámaras de ‘Amor y Fuego'.

La joven vivió una relación sentimental con el deportista en el 2019, fruto de ese amor nació una pequeña, con la que según Yomira solo cumple económicamente. “Él le pasa a mi hija no porque le nace, sino porque hubo una demanda de por medio”, agregó.

Por su parte, Angye, actual pareja de Martín Távara, no dudó en salir al frente para defender a su novio de todas estas acusaciones. "No te voy a negar que hubo un problema, pero fue porque ella empezó a escribir cosas. Eso de la llamada, no fue verdad que la insultó, solamente le hice una pregunta a Martín y él me negó eso (...) Yo estoy con Martín desde mitad de marzo de este año. Yo tengo entendido que ellos no tienen nada desde que ella salió embarazada”, reveló la bailarina.

Sin embargo, Peña confirma que Távara visitó Piura para pasar unos meses de la cuarentena y que habían planes de retomar la relación. “Cuando él estuvo acá en el norte, él estuvo conmigo. Fue en junio de este año”, afirmó.

