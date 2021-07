Una tensa entrevista protagonizaron el periodista Mario Bryce y Aníbal Torres, integrante del equipo técnico del partido político Perú Libre durante una entrevista en el canal UCI Noticias.

Resulta que el asesor de Pedro Castillo comenzó a alzar la voz cuando Bryce le consultó por sus recientes declaraciones sobre un eventual golpe de Estado de parte de Fuerza Popular. Como se recuerda, en ‘Cuarto Poder’ Torres lanzó una fuerte amenaza: “si están intentando un golpe y llevan a cabo ese golpe, no lo van a celebrar. Correrá mucha sangre en el país, pero fracasarán, no lo van a lograr”.

Anibal Torres reaccionó furibundo cuando le preguntaron por sus recientes advertencias:

“Eso es lo que he dicho y eso no ha dicho tu amigo Montoya y tampoco tu candidata. Seguramente tú estás acostumbrado a atarantar a la gente, conmigo no. Yo he dicho eso porque se está llevando ese proceso que va a conducir a un golpe de Estado, lo están conduciendo a la sociedad a una guerra civil y qué crees que es, en la guerra civil qué corre, ¿agua?”, contestó el abogado en el mencionado medio.

Y también agregó: “A mí no me vas a atarantar, estás hablando con gente. No es que tú vas a hablar barbaridad y media porque tienes el medio, engañando a la gente y yo te voy a escuchar, no, muchachito tonto, habla con la verdad y ley. Tú no eres la ley, los jueces no van a hacer lo que tú estás opinando o está opinando tú candidata o Montoya. Aquí en el Perú hay un ordenamiento jurídico”.

El conductor de televisión intentó tranquilizar a Torres y le dijo que “Perú Libre debe aprender a respetar al país”.

“Aprende a respetar tú, no seas insolente, no seas cobarde”, afirmó Aníbal Torres.

VIDEO RECOMENDADO

Derrumbe de edificio en Miami

¿Por qué se derrumbó?

TE PUEDE INTERESAR