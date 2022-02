¡Fuerte y claro! Anthony Aranda estuvo como invitado especial en “En boca de todos”, donde no pudo evitar ser consultado sobre su polémica relación con Melissa Paredes. Y es que los conductores del programa le preguntaron al bailarín si sentía que la modelo fue “su trampolín a la fama”.

“La gente puede decidir qué decir o a quién darle like o a quien no... Pero si hay que tener mucho cuidado por cómo se maltrata o se hiere a, en este caso, una mujer... Yo soy hombre la verdad, lo que digan de mi, yo lo tomo de quien viene, pero hay otras personas que son más sensibles”, comenzó diciendo.

En ese sentido, el popular ‘Gatito Activador’ invitó al público a reflexionar un poco antes de emitir una crítica. “Sería bueno que la gente se tome dos segundos antes de decir algo que no lo saben, que es una mentira, crítica, hay que pensarlo un poquito”, agregó.

Por otra parte, Anthony Aranda señaló que si bien es cierto, él se ha vuelto conocido en el mundo de la farándula por su relación con Melissa, ya posee una larga carrera en el ámbito del baile.

“En mi ámbito, en mi carrera, porque tengo una carrera bastante amplia y me he hecho conocido por eso... Mundialmente he representado al Perú, soy un poco nuevo en lo que es titulares por todo lo ocurrido (con Melissa)”, expresó.

