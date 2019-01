Hermana de Antonio Pavón a Sheyla Rojas: "Eres una mamá de Instagram"

Alicia Pavón, la hermana de Antonio Pavón Galán, no pudo contenerse más y desenmascaró a Sheyla Rojas luego que el español rompiera en llanto en el programa 'Magaly tv, la firme' tras confesar que no puede ver a su hijo.

"Sheyla Rojas que ganas tengo de quitarte la careta. Que el país entero vea de verdad la clase de madre que eres! Esa que dice que le supone muchos gastos viajar a Filadelfia para las intervenciones de su hijo (entre otras muchas excusas para no cumplir como una verdadera mamá para las intervenciones de su hijo) Ya está bien de abusar de la nobleza de un padre y de su familia", solo es una parte de su extenso texto que escribió en sus redes sociales.

Incluso, la melliza de Antonio Pavón no dudó en decirle a la rubia que solo es una mamá de Instagram, pues solo se luce con su hijo para la foto, pero no cuando el pequeño estuvo operado de las piernas, ella no estuvo.

Mensaje de la hermana de Antonio Pavón

"No has estado en ni una sola operación de las muchas que lleva nuestro súper-héroe (de las cuales han estado mi hermano, tú madre, mis papás, mi hermana y por supuesto esa maravillosa familia peruana que vive en ese país)" Lo único que te importa es tu imagen pública", agregó.

"Mientras su abuelita Alicia (mamá de Sheyla Rojas) y su papá lo acompañan y lo alimentan en el hospital después de una operación que duró varias horas en un país lejos del suyo. Odio tener que poner esta imagen pero todo tiene un límite", sostuvo.

"Mientras que aprovechabas nuestro apellido y nuestra familia para tener protagonismo en un evento en el que estaban invitados todos los medios de comunicación", indicó la hermana de Antonio Pavón en clara alusión a la entrevista que Sheyla Rojas le hizo a Antonio Banderas y donde la rubia le dijo que el papá de su hijo era español.

"Nos niegas tenerlo en Navidades (Que le tocaba venir a ver a su familia a España, esa familia que lo quiere con locura y lo llena de amor y felicidad! Y todo por qué? Porque tenías preparada tu pedida de mano (grabada por cámaras de TV por supuesto) Y no querías que dijeran que el niño estaba en España mientras que su mamá solo se preocupaba de su futuro esposo", puntualizó.

