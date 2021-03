Antonio Pavón admitió que conoce a Simón Sanchez Alayo, por lo que no le sorprende que haya salido a la luz la presunta relación que hubo entre el empresario minero y su expareja, Sheyla Rojas.

“Yo a Simón lo conozco desde hace muchos años, a su papá y a toda su familia son unos ganaderos de toros bravos, muy reconocidos aquí (en Perú). He ido a su hacienda a torear. Una relación de hace mucho años”, contó a “Amor y Fuego”.

Además, no quiso pronunciarse sobre los galanes de la madre de su hijo. Como se recuerda, una persona cercana a la modelo conversó con un periodista de ‘Magaly TV La Firme’ y reveló “que Sheyla está saliendo con un fuerte y que están asustados”.

Pavón prefiere no meterse en la vida de Sheyla a fin de poder llevarse a su hijo sin ninguna confrontación con la madre.

“No sé nada de eso, no me meto en la vida de Sheyla, no tengo nada que opinar”, sostuvo.

Como se recuerda, el programa “Amor y Fuego” reveló imágenes que confirmarían que Sheyla Rojas habría tenido un intenso romance con el empresario minero. En el video, se aprecia a la popular “Shey, Shey” abrazada y sentada en las piernas del empresario dándose “cariñitos” con el popular “Patrón”.

