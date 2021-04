El español Antonio Pavón fue consultado en “Amor y Fuego” sobre el fin del matrimonio de Magaly Medina y el notario Alfredo Zambrano.

Antonio Pavón lamentó la noticia, pues para él era un matrimonio realmente sólido. Además, dijo desconocer los motivos que hayan propiciado esta separación y tampoco ha preguntado.

“Ha sido una sorpresa para todos, una pena. Se veía que era una matrimonio muy sólido. No sé que ha pasado, no he querido preguntar ni molestar”.

Además, Antonio Pavón recordó que el cariño que le tiene a Magaly Medina y en especial al notario, pues sus familias mantiene una buena relación.

“Siempre ha habido un cariño familiar y fue un reencuentro súper emotivo y hemos vivido momentos muy bonitos como ha sido la pedida de matrimonio y momentos en su casa”.

Finalmente, Antonio Pavón les deseó lo mejor a Magaly Medina y ha Alfredo Zambrano. “Yo les deseo lo mejor a ellos, ya sea juntos o por separado. La verdad es que la noticia nos ha caído como un baldazo de agua fría”.

