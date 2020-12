Antonio Pavón protagonizó un tremendo escándalo en España tras reconocer que le fue infiel a su pareja, la peruana Joi Sánchez, mientras participaba en el reality español “Casa Fuerte”.

Pocos días después, la pareja de Antonio Pavón reapareció en Instagram para enviar un mensaje por la Navidad.

“Si mi sonrisa te sirve de adorno en esta Navidad, cuenta con ella; si mi mano te es de ayuda, tienes las dos y si mi corazón te trae felicidad, es todo tuyo”, escribió la joven peruana en la mencionada red social.

Para sorpresa de todos, Antonio Pavón se hizo presente en esta publicación. “Feliz Navidad preciosa!!”, escribió el ex de Sheyla Rojas.

Aunque Joi no le respondió, sí le dio “me gusta” al comentario de Antonio Pavón.

Se desconoce si Antonio Pavón ya fue perdonado por su pareja, pero días atrás, luego de enterarse de la infidelidad, la joven rompió en llanto y dijo: “Lo que tenga que hablar lo hablaré con él en privado. Me he quedado helada (...) Lo conozco muy bien y lo he visto diferente, me imagino que está con la conciencia”, expresó a la tv española.

Foto: Instagram Joi Sánchez

TE PUEDE INTERESAR