El consagrado baterista de Arena Hash, Arturo Pomar Jr., regresa al país para ser el invitado especial que abrirá el esperado concierto de GYT en Lima, celebrando los 40 años de “Es por amor”. La cita será este jueves 30 de abril en el Centro de Convenciones Barranco, en una noche que promete convertirse en un hito para los amantes del rock en español. Las entradas están a la venta en Ticketmaster.

El regreso de Pomar no será un simple acto de apertura, sino un espectáculo propio: “Arena Hash: El tributo”, una experiencia musical que transportará al público a la época dorada del rock peruano. Acompañado de su banda, el músico repasará en vivo los grandes éxitos que marcaron a toda una generación en los años 80 y 90, en un show cargado de energía, nostalgia y celebración.

“Es un show con todo porque toco la batería con mi banda, hay un cierre de fiesta que jamás olvidarán. Pedro Suárez-Vértiz fue mi gran amigo y qué mejor manera (de recordarlo) que a través de algo que nos unía tanto. Es la mejor forma de recordarlo. Cuando estoy ensayando y recordando momentos tan jocosos que pasamos juntos, Pedro, donde sea que esté, está sonriéndome”, comenta Pomar, evocando al eterno referente del rock nacional, voz emblemática de una generación.

La noche del 30 de abril en Lima será mucho más que un concierto: será un encuentro de culturas, generaciones y sonidos, donde el legado del rock peruano se entrelaza con la potencia del rock argentino. Por su parte, GYT, banda integrada por Pablo Guyot y Alfredo Toth, músicos que revolucionaron la escena latinoamericana en los 80, llegará con un repertorio cargado de clásicos como “Es por amor”, además de una puesta en escena renovada que reafirma su vigencia y conexión con nuevas audiencias.

Este esperado show forma parte de la gira de GYT por el Perú, que incluirá presentaciones en Trujillo (24 de abril), Arequipa (25 de abril), Lima (30 de abril) y Huancayo (1 de mayo), consolidando su reencuentro con el público peruano tras años de ausencia. La banda promete un recorrido por sus mayores éxitos, con una producción de alto nivel y una experiencia sonora que celebra cuatro décadas de trayectoria.

La participación de Arturo Pomar Jr. en Lima no solo marca su regreso a los escenarios peruanos, sino que lo posiciona como una de las piezas clave de esta noche histórica. Su presencia convierte el concierto en una cita imperdible, donde la memoria, la música y la emoción se fusionarán en un espectáculo que quedará grabado en la historia del rock en la región.