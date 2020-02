En el 2004, el papá de Jefferson Farfán, Luis Aguistín Frafán Quispe, habló con Latina y el programa “Válgame” mostró imágenes del recuerdo.

El papá de la “Foquita” también fue futbolista y reconoció que no estuvo con su hijo, pues él jugaba en Tarma.

“No te digo que fue un buen padre, pero estuve en los momentos que pude estar. Yo jugaba en Tarma y venía de lejos. Quizá mediodía estaba con mi mamá y luego le dejaba y le daba (a Jefferson)”, dijo en ese entonces el papá de Jefferson Farfán.

Agregó que trató de darle económicamente lo que podía, pues en esos años no se ganaba mucho jugando a la pelota. “No me equivoqué con Jefferson. A más no pude llegar. Quizá no podía (económicamente). Tenía una familia constituida”.

“De su consciencia, su mamá debe saber si fui un buen o un mal padre, nadie sabe lo de nadie. Quizá no alcancé a darle todo, pero su mamá sabe”, añadió.

La entrevista sucedió cuando Jefferson Farfán partía para el extranjero a jugar. Luis Aguistín Frafán Quispe aseguró que no quería el dinero de su hijo. “Yo le he dicho a Jefferson que su plata es de él. Le he dicho que triunfe en Europa”.

