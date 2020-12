Karla Tarazona contrajo matrimonio con el empresario Rafael Fernández esta tarde en una íntima ceremonia realizada en el distrito de La Molina. Magaly Medina revelo detalles exclusivos de la boda íntima de la pareja en la última edición de su programa.

La exactriz cómica se arregló en la Casa Fernandini del centro Histórico de Lima, en donde se encontró con su pareja para realizar una romántica sesión de fotos.

La polémica modelo usó un vestido de estilo barroco y romántico de Xayire Fuentes, quién también diseño las joyas. El maquillaje y stylist de la expresentadora estuvo a cargo de Elsa Julca.

Cabe indicar que Karla Tarazona escribió una tierna publicación para su flamante esposo en su cuenta de Instagram:

“No volvería a cambiar nada de este día, amanecí con el corazón hinchado de emoción y me siento la mujer más dichosa del mundo. Rafael, conocerte no fue coincidencia y el tiempo me hizo entender que nuestras vidas estaban destinadas a encontrarse para ser felices”, se lee en el mensaje de la influencer.