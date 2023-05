El 16 de mayo de 2023, Rosa Fuentes festejó sus 35 años en una íntima reunión en compañía de sus dos pequeños hijos, familiares y amigos cercanos. El gran ausente de la noche fue Paolo “Caballito” Hurtado, de quien se separó por haberle sido infiel con la modelo Jossmery Toledo.

El programa “América Hoy” compartió algunos detalles de la fiesta de la empresaria, la cual se realizó en un conocido club limeño y estuvo decorada con globos blancos, rosados y amarillos. Asimismo, contó con la presencia de una orquesta de salsa, quienes pusieron a bailar a todos los invitados.

Ella deslumbró a todos al lucir un ceñido vestido blanco donde dejaba notar su pancita de embarazada. Además, Rosa aprovechó la ocasión para revelar que espera a su tercer hijo varón con el jugador del Cienciano, a quien le envió un dardo en el almuerzo.

“Bueno, este almuercito es con mucho cariño de mi parte, este año ya no tengo ‘sponsor’, este año estoy yo sola”, dijo Rosa Fuentes en un inicio.

“Son mis 35 y solamente me queda agradecer porque muchas de las personas que han estado aquí me han acompañado en los momentos más difíciles de mi vida (...) Este año que viene es nuevo, totalmente nuevo para mí y para mis hijos. De todos los que estuvimos el año pasado, estamos los mismos menos uno y ese uno decidió no venir, decidió no estar aquí”, ”, agregó visiblemente conmovida.

Fotos y Videos: (América TV | Instagram/rosifs16)

