El sábado 19 de noviembre de 2022, la modelo Valeria Piazza se casó con su pareja, Pierre Cateriano. A la boda asistieron varias figuras de la televisión, entre ellas Ethel Pozo, la hija de Gisela Valcárcel, y Tula Rodríguez.

Y es que, en el año 2019, Ethel Pozo lanzó una contundente frase sobre Tula Rodríguez: “Por respeto a la hija de Tula no quisiera tocar ese tema, no tiene sentido retomar una historia de hace tantos años, pero lo claro es que no soy su amiga y le deseo lo mejor. No soy quién para juzgarla, pero amistad no puede haber por todo el dolor que hubo”, dijo al diario Trome.

Esta vez, las conductoras coincidieron la boda de Valeria Piazza, aunque aparentemente ni cruzaron miradas. En Instagram Stories, Ethel Pozo mostró todos los detalles de la boda. La hija de la ‘señito’ llegó a tiempo a la ceremonia de la mano de su esposo, Julián Alexander.

En ceremonia, Ethel Pozo se dejó ver al lado de Julián, Brunella Horna y Richard Acuña, mientras que en la fiesta posó al lado de los exconductores de En boca de todos, Maju Mantilla y Ricardo Rondón. También se lució al lado de la periodista Alvina Ruiz y de sus compañeros Edson Dávila y Janet Barboza.

Stories de Ethel Pozo

Ethel Pozo - diario Ojo

Por su parte, Tula Rodríguez llegó tarde a la boda. Según ella, fue porque estaba trabajando: “Miren los tardones que vamos a llegar a esta hora al matrimonio de Valeria. Valeria, perdóname, yo he estado trabajando (...) vamos a llegar a la celebración de esa unión”.

En la fiesta, Tula Rodríguez se dejó ver con sus excompañeros Ricardo Rondón y Maju Mantilla. La conductora también posó con Rebeca Escribens y Alejandra Baigorria.

Además, Tula Rodríguez bailó con la novia durante la hora loca, algo que Ethel Pozo también hizo, aunque cada quien por su lado.

Stories de Tula Rodríguez

Tula Rodríguez - diario Ojo

TE PUEDE INTERESAR