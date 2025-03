En los últimos años, el género urbano ha tomado fuerza en la escena musical global, y Perú no ha sido la excepción. Con artistas emergentes que fusionan reggaetón, trap y pop urbano, la música de este estilo se ha convertido en la banda sonora de muchas generaciones jóvenes.

Atina, a sus cortos 22 años, se destaca como una de las voces más frescas y prometedoras del panorama nacional. Con su estilo único, atrevido y auténtico, ha logrado conectar rápidamente con su público, ofreciendo un sonido moderno que no solo captura la esencia del género urbano, sino que también refleja sus vivencias y emociones personales.

En una entrevista exclusiva con Diario OJO, Atina nos contó todos los detalles sobre su nuevo trabajo, que incluye sus sencillos “Boca” y “Que tengo que hacer”, parte de su próximo álbum “Curita Pa’l Cora”, mediante el que explora las emociones de la sanación después de un desamor.

La joven cantante compartió su visión del futuro de la música urbana en Perú, su proceso creativo y la importancia de conectar con su audiencia de manera genuina.

¿Cómo surgió la idea de organizar el Spring Break Double Release Party y el lanzamiento de tus nuevos sencillos? Decidí lanzar estas canciones con un evento diferente porque es mi carta de presentación hacia la industria. Me junté con Alexia Barnechea, quien está lanzando su marca de ropa, y pensamos que era el momento ideal para hacerlo. Estoy muy feliz y emocionada con todo.

¿Cómo describirías el estilo de tus dos nuevos sencillos, “Boca” y “Que tengo que hacer”? ”Boca” tiene una vibvra pop urbano, es muy coqueta, inspirada en artistas como Kali Uchis y Nathy Peluso. Es una canción sobre ese coqueteo en la discoteca. “Que tengo que hacer” tiene un tono más introspectivo, habla sobre la confusión y el dolor del desamor.

¿Cómo será tu próximo álbum Curita Pa’l Cora? Este álbum es un viaje emocional que refleja las distintas etapas de un desamor. Comienza con “Boca”, un tema más coquetón, y cierra con canciones de superación. Es una historia de crecimiento personal y sanación.

¿Cuáles son los temas más importantes que tratas en tus canciones? Hablar de las emociones es fundamental para mí. Las canciones tratan sobre lo que siento en el momento: el amor, el desamor, las inseguridades, la fortaleza. Quiero que la gente se identifique con mis historias.

¿Eres tú quien compone tus canciones o tienes un equipo detrás? Sí, la mayoría de mis canciones las escribo yo. Pero, en las últimas canciones de mi álbum, también trabajé con otras personas. Fue una experiencia genial porque las historias se enriquecen cuando otros aportan sus vivencias también.

¿Cómo fue que comenzaste en la música? ¿Qué te motivó a seguir este camino? Desde pequeña siempre estuve muy tímida, no me comunicaba mucho. Fue la música la que me sacó de esa zona y me permitió expresarme. Empecé a escribir canciones a los 14 años y, poco a poco, me di cuenta de que esto era lo que realmente me hacía feliz.

En cuanto a la industria musical peruana, ¿cómo la ves actualmente? Veo que el Perú está creciendo mucho. Hay una escena urbana que se está formando con artistas como Emil, Asmir Young y Flavia Laos. Me hace muy feliz ver cómo la industria se está desarrollando y espero seguir creciendo junto a ellos.

¿Qué plataformas te han permitido conectar más con tu audiencia? Las plataformas digitales como Instagram y TikTok. TikTok es excelente para trends y llegar a más gente, mientras que Instagram me permite conectar con mis seguidores de manera más cercana. Es donde más me siguen.

¿Con qué artistas te gustaría colaborar en el futuro? Me encantaría colaborar con artistas como Flavia Laos. Pero también me abro a otros géneros. Lo importante es crear algo nuevo y fresco que llegue al público. Ya he tenido la suerte de colaborar con Yahaira Placencia.

¿Qué figuras internacionales admiras y te inspiran en tu música? Admiro mucho a artistas como J Balvin, Karol G y Elena Rose. Me encanta su autenticidad, el mensaje que transmiten y cómo logran conectar con su público a través de su música. Quiero seguir ese camino de ser genuina con mi música.

¿Qué le dirías a las personas que quieren seguir tus pasos en la música? Les diría que nunca se den por vencidos. Van a haber puertas cerradas, pero hay que seguir buscando las que se abran con perseverancia. Crean en su talento, sigan luchando y busquen siempre mejorar.

Para mayor información en @atina_music.

TE PUEDE INTERESAR:

Shawn Mendes emocionado por llegar a Perú: “Los amo mucho, nos vemos pronto”

Familia de Paul Flores pide no lucrar con su nombre

Gran estreno de “Una semana nada más”: una obra para disfrutar y reír sin parar