Jean Deza quedó al descubierto en unos audios y mensajes de WhatsApp que difundió Vanessa López - expareja de ‘Tomate’ Barraza- este 15 de marzo de 2023, en la última edición de ‘Magaly TV La Firme’.

En estas pruebas que compartió Vanessa López, puso en evidencia el remordimiento que sufrió el futbolista por todo lo que estaba pasando con Gabriela Alava, su expareja. Al parecer, Deza no sabía con quién quedarse, ya que amaba a las dos mujeres.

“Escúchame, tú crees que un hombre puede amar a dos mujeres?” , se le escucha decir a Jean Deza en una llamada telefónica con Vanessa.

En otro audio, el pelotero le confiesa a Vanessa Lopez que estaba llorando, luego que ella le reclamara por no terminar con Gabriela.

“Tú me dijiste que Gabriela no iba a hablar, que no iba a decir nada y sí ha hablado. Está que me ataca a mí”, le increpa la modelo, a lo que él responde: “Assu Vanessa, me duele la cabeza en estos momentos, nada que me puse a llorar, por esta huev**, por no ser responsable, por no decir la verdad”.

Qué respondió Vanessa López

Vanessa López quiso dejar en claro que no estuvo con Deza, mientras él tenía una relación con Gabriela Alva. “Yo quiero aclarar que nunca estuve con él, no paso más nada que solo conocernos. No ya no (le contestaré las llamada) si ya tengo lo que quería, ella se estaba peleando por él con eso”.

Magaly Medina, por su parte, tildó de “el más falso” al jugador. “Las dos lo mandan a que termine con la otra y él sigue llamándolas a las dos. Esa no la había escuchado nunca. Se paso Jean Deza, chicas, esas que se mueren por lo peloteros, no caigan en el error de Gabriela y Vanessa López”.

