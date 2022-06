Este viernes 3 de junio de 2022, el periodista Augusto Thorndike arremetió contra las autoridades por el intento de detención de Rodrigo González y dejó entrever que se trataría de un intento de intimidar a los conductores de Willax Televisión debido a su posición contraria con el gobierno de Pedro Castillo.

“Hasta 7 agentes de la Policía llegaron a las inmediaciones de un canal de televisión para supuestamente arrestar a un conductor de un programa de entretenimiento por una palabra dicha fuera de lugar, supuestamente, como si hablar fuera un delito de flagrancia. Una locura, ¿para eso se presta la policía? Mientras tanto vemos que el hombre más buscado del país se pasea libremente por el Centro de Lima, hablamos de Bruno Pacheco (...) como el presidente no quiere que nadie atrape a Bruno Pacheco, lo cambiaron al general Tiburcio, un buen oficial, y ahora no hay, no existe, se pasea por el Centro de Lima como si nada, ¿y la policía qué hace? Viene aquí a Willax a intimidarnos, a tratar de llevarse arrestado a uno de los conductores de esta casa televisora por un absurdo legal. Ya empieza, empieza esto a oler a podrido”, manifestó en Willax Noticias.

El periodista también señaló que era vergonzoso que la policía haya actuado de esta forma y se solidarizó con Rodrigo González: “Qué verguënza ver a la policía prestarse a esto, el abogado identificando, hay un maltrato, hay una actitud de intimidar no solo a Rodrigo González con quien, desde aquí, nos solidarizamos plenamente. Aquí hay algo oscuro, algo que huele a podrido, de un gobierno que detesta a esta casa televisora porque les decimos sus verdades, porque mostramos los audios de la corrupción del entorno más íntimo del presidente de la República y gracias a medios como este es que este gobierno es evidenciado por la pobredumbre que es, por la corrupción que lleva adentro, en su ADN, y no van a cambiar, y nos detestan por eso y no ven las horas de poder entrar aquí a cerrar este canal, a quitarnos la señal, a intimidarnos, a sacarnos del aire y empiezan con Rodrigo González, Beto Ortiz está fuera del país”.

“Es así, esto ya lo veíamos venir y se va a poner peor, y hoy día de repente vienen por un canal que a ustedes no les gusta ‘ah, Willax, que lo cierren, me caen mal, me caen antipáticos, no están en la línea de lo que yo pienso’, pero más adelante van a ir por otros medios, hasta clausurar y cerrar todas las vías de expresión periodísticas e independientes de este país, porque un gobierno autoritario y corrupto como este es lo que necesita para subsistir en el tiempo, porque no puede sobrevivir a las evidencias continuas, día a día, de manera cotidiana, que muestran el verdadero rostro de este nefasto proyecto político que es más una organización criminal, no lo digo yo, es la tesis del Ministerio Público”, acotó Augusto Thorndike.

Por su parte, la periodista Marisel Linares aprovechó para recordar que los conductores de “Amor y fuego” se han manifestado en contra del gobierno en varias oportunidades, lo que hace que este intento de detención sea más sospechoso: “Recordemos que Rodrigo y Gigi no son ajenos a la política, no solamente se dedican a hablar de espectáculos o entretenimiento, ellos han sido muy duros y muy críticos con las figuras políticas de nuestro país, y lo hacen también en su programa, de manera constante, con este gobierno, entonces hay varios puntos que hay que hilar (...) nuestra solidaridad con Rodrigo González”.

“Rodrigo y Gigi son contundentes y tienen opiniones que ya quisiera a veces emitir los grandes conductores”, sentenció Augusto Thorndike.

