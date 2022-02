Austin Palao habría iniciado una nueva relación con Flavia Laos, los jóvenes han sido vistos en más de una ocasión besándose y disfrutando tiernos momentos juntos. Y ahora, el chico reality aprovechó una entrevista para desvivirse en elogios por la modelo, a quien considera como “la chica más guapa de la televisión peruana”.

Durante una conversación con la actriz Kiara Trigoso, el menor de los hermanos Palao expresó toda su admiración por la rubia actriz y reveló es lo que más le gusta de su personalidad.

“Tiene un corazón enorme que no le cabe en el pecho. Es muy hogareña, familiar, está siempre pendiente de ellos. Son valores marcados que ella siempre ha tenido, pese a los altibajos que ha tenido”, sostuvo ex chico reality

“Muy aparte del físico, es una chica con bastante proyección. Lo que se propone, lo proyecta, lo decreta y lo cumple. Eso es muy admirable”, agregó.

¿Qué dijo Austin Palao sobre Luciana Fuster?

Pero eso no fue todo, Austin Palao también se animó a hablar sobre sus relaciones pasadas: “Siento que a lo largo de mi vida he conocido chicas muy lindas, pero muy vacías por dentro y que no tienen aspiraciones”, señaló, lo que muchos han tomado como una indirecta para su ex Luciana Fuster.

