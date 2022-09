Los enfrentamientos entre cantantes urbanos nunca han faltado. De hecho, por eso existen las famosas tiraderas, que resultan tras polémicas declaraciones de unos contra otros, sacudiendo más de una vez el género y rivalidades. Así, uno de estos enfrentamientos que en su momento llamó la atención fue entre Maluma y Anuel AA, que luego vinculó hasta a Bad Bunny. ¿Qué pasó?

Desde hace semanas, se vienen creando rumores sobre la supuesta mala relación que existiría entre Maluma y Anuel AA, luego de que el colombiano señalara que el ex de Karol G no estaría interesado en hacer música con él por motivos que desconoce, pero que podría tener su origen en 2019.

Fue octubre de ese año cuando Anuel AA lanzó la canción “Gan Ga”, en la cual se cree que pudo ser una tiradera contra Maluma. En el sencillo, el puertorriqueño dice la siguiente frase refiriéndose al paisa, “Nunca Flow Maluma, siempre Real G”. ¿Y dónde encaja Bad Bunny? A continuación, los detalles de la pelea.

¿Qué pasó entre Bad Bunny, Anuel AA y Maluma? (Foto: Instagram)

LA PELEA ENTRE ANUEL AA, BAD BUNNY Y MALUMA

En 2019 se generó muchos comentarios al respecto, pero todo desde el desconocimiento, pues no se sabe qué hacía referencia el artista puertorriqueño. La pelea se hizo más grande cuento el comentario del artista urbano fue apoyado por su colega Bad Bunny.

Y es que horas más tarde de que Anuel AA publicara el video y se volviera tendencia en las redes sociales, el popular ‘Conejo malo’ replicó el mensaje de su connacional: “nunca flow Maluma, siempre REAL G”, escribió en Twitter dándole mayor importancia a la canción de su compañero de industria. Aunque ninguno quiso hablar del origen de la discordia.

Fue hasta después de unos meses que el colombiano viajó a Puerto Rico y concedió una entrevista a ‘El Molusco’. Allí respondió a cada uno de los ataques. Eso sí el intérprete minimizó la situación. Sobre la frase, Maluma expresó: “no me importa. La verdad, no me importa, no sé por qué lo hicieron yo todavía estoy confundido”.

El artista añadió que estaba esperando una llamada de alguno de los dos para que le explicaran a que se debía el comentario y qué era lo que había pasado. Sin embargo, se atrevió a decir que aparentemente se debía a que su música, aunque también era urbana, era más comercial que ‘callejera’.

Los enfrentamientos entre cantantes urbanos nunca han faltado. Maluma protagonizó uno con Bad Bunnny y Anuel AA (Foto: Maluma / Instagram)

La canción que nunca salió

En dicha entrevista, que puedes ver aquí, Maluma reveló que el pleito con Bad Bunny podría deberse a una canción que grabaron juntos y que él nunca lanzó.

“Yo no lo entendía, pensé ‘este cabrón me lleva en la mala’. A Bad Bunny yo no le he hecho nada, yo me acuerdo cuando lo conocí en el estudio de Luian, cuando me dijeron que hiciera una canción con él y lo metí en una ‘Sexo sin cariño’ que nunca salió, grabé el video hace como 3 o 4 años en Colombia, pero nunca salió la canción. Era con él y con otros artistas”, señaló.

Finalmente, dijo que “los aprecio a cada uno, los veo y tienen una carrera cabrona porque han trabajado duro por eso y porque lo merecen. A mí lo que no me gusta es que hablen mierda de mí, que pongan mi nombre en sus bocas, cuando a mí tampoco me interesa hablar de ellos”.

Cabe mencionar que luego de tres años de los eventos, la polémica se recordó por las declaraciones de Maluma señalando que no colabora con artistas puertorriqueños porque, aparentemente, ellos no quieren. ¿Anuel AA y Bad Bunny, volverán a comentar algo sobre estas últimas declaraciones? Solo el tiempo lo dirá.

Maluma reveló que el pleito con Bad Bunny podría deberse a una canción que grabaron juntos y que él nunca lanzó (Foto: Maluma / Instagram)