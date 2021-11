Anthony Aranda rompió su silencio luego de un mes de su escandaloso ampay con la actriz Melissa Paredes. El bailarín ha sido señalado como la “manzana de la discordia” y el culpable de que el matrimonio entre la modelo y Rodrigo ‘Gato’ Cuba haya llegado a su fin.

Aunque no precisó nombre, el coreógrafo respondió a sus detractores a través de un ‘comunicado’ publicado en su cuenta oficial de Instagram.

“Hay gente que sin conocer a las personas señalan, critican y hablan mal. No soy de piedra y eso también me afecta, pero si de algo estoy muy seguro y hace que me mantenga fuerte, es que sé la clase de persona que hoy soy. Tengo muy presente en mi crecimiento lo que en casa me inculcaron, eso se lo agradezco a mi madre y a mis hermanos, quienes son mi soporte”; escribió en las redes sociales.

El bailarín renegó por los “miles de calificativos negativos” que ha recibido, pero que aún hay que gente que saca cara por él: “Yo sé quién soy y la gente que me conoce de verdad también”.

Anthony Aranda también defendió su profesión, luego de que fuera vapuleado por la periodista Magaly Medina.

“Tantos años de viajes, capacitándome, compitiendo, dirigiendo, coreografiando y sobre todo compartiendo experiencia, hace que HOY me mantenga fuerte (...) Seguiré haciendo lo que con mucho esfuerzo, tiempo, inversión y dedicación logré y es hacer danza .Cómo bailarín, como director, como coreógrafo o cómo un espectador disfrutaré siempre mi arte”.

¿Qué dijo Magaly Medina?

Magaly Medina habló sobre el talento de los bailarines, pero lo hizo en relación a Isabel Acevedo, ya que según ella ahora tenía un “nombre propio” en la farándula.

“Como si eso fuera un hecho histórico, como si bailar fuera un hecho destacable que marcara realmente historia, pero no, es bailar, es solo bailar y claro, como se fueron casi todas las concursantes, ni modo, la pusieron a ella también, porque siempre va a jalar que a ella la inviten al programa donde trabaja Christian Domínguez. Su nombre solo no vende nada, su nombre asociado al de Domínguez, sí vende”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Johanna San Miguel visita América Noticias

Para promocionar unipersonal. https://www.americatv.com.pe/