El bailarín que provocó la caída de Giuliana Rengifo en una de las galas de ‘El Gran Show’, George Neyra , salió con todo para contar su verdad sobre su situación laborar en GV Producciones, propiedad de Gisela Valcárcel.

El coreógrafo no tomó a bien los recientes comentarios de la ‘Señito’, quien dijo que el bailarín fue separado por no asistir a los ensayos en La Academia. Incluso aseguró que Neyra le debería dinero a Giuliana Rengifo . “Giuliana quedó sentenciada, se cayó en escena, no obstante, el bailarín se fue y te debe plata creo”, sostuvo.

El bailarín fue captado intentando ingresar a las instalaciones de América TV, incluso se cruzó con la cumbiambera, pero ni se miraron.

“Ella (Giuliana) sabrá lo que ha hecho. Todo el Perú lo ha visto. Es su palabra de ella contra la mía” , comentó Neyra.

George Neyra se mostró furioso por las recientes declaraciones de Gisela Valcárcel, quien dijo que el bailarín le debe dinero a la cantante. “Yo le debo nada a nadie, para empezar. Ellos pueden decir muchas cosas, es su palabra de ellos contra la mía (...) Ella sabrá sus razones por las que lo ha dicho”, comentó.

Bailarín tomará acciones legales

El bailarín George Neyra sostuvo que aún tiene un contrato vigente con GV Producciones, por lo que viene conversando con su abogado sobre que acciones tomará.

“Yo hablé con las personas indicadas, con el abogado de dichas empresas y no tengo nada que declarar respecto a eso. Yo vengo acá a cumplir mi contrato laboral porque no se me ha rescindido para nada (...) Son temas que lo manejo por interno con mi abogado, justo estoy procediendo en base a eso de la mejor manera legalmente. La verdad va a salir a la luz”.

