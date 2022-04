Belinda ha empezado una nueva etapa de su vida en España, país a donde se ha mudado temporalmente tras terminar su relación y compromiso con Christian Nodal. Los rumores y críticas sobre esta decisión no se hicieron esperar, especialmente luego de que la cantante dijo sentirse orgullosa de ser española.

Desde que la actriz está instalada en su país de nacimiento, mucho se ha dicho sobre ella. Mientras algunos de sus fans la defienden asegurando que su viaje a España fue para marcar distancia de su expareja, otros la criticaron por sus declaraciones en una radio española.

Ante esta situación, Belinda brindó una entrevista al programa “Venga la Alegría” para aclarar su postura y explicar el motivo de sus declaraciones sobre su nueva vida en España. ¿Qué dijo? Aquí todos los detalles.

La cantante Belinda ahora reside en España (Foto: Belinda / Instagram)

BELINDA, ¿REALMENTE RENIEGA DE MÉXICO TRAS VOLVER A ESPAÑA?

En entrevista con el programa “Venga la Alegría”, Belinda explicó sus declaraciones en una radio española, donde afirmó sentirse orgullosa de ser española.

“Lo que quise decir es que tengo mi familia española, yo nací en Madrid, eso no quiere decir que no sea mexicana también [...] a México yo lo amo siempre lo llevo en mi corazón a donde vaya y estoy en España temporalmente viviendo”, explicó.

La intérprete de Sapito señaló que se encuentra realizando varios proyectos en dicho país y que esa es la razón por la que se mudó temporalmente a España, su país de nacimiento.

“Estoy entre dos amores (México y España), además es por temas laborales y qué padre que pueda trabajar en otros lados. Creo que es algo bonito, son proyectos increíbles que me enamoraron, así que esto aprovechando por temas laborales y España es muy bonito también y obviamente extraño México”, dijo.

Sobre su situación amorosa, Belinda no quiso entrar en detalles pero mencionó que se siente plena consigo misma y que está enfocada en sus proyectos, pues ahora está retomando su carrera como actriz.

“Estoy super concentrada en este momento en mi trabajo creo que me hacia falta en lo que mas me apasiona que es mi trabajo, mi carrera , ahora estoy retomando mi carrera como actriz [...] así que eso me emociona. Estoy trabando con gente talentosa y en este momento es mi mayor amor”, afirmó.

La intérprete de éxitos como “Muriendo Lento” o “Luz sin gravedad” también señaló que en esta etapa de su vida no hay nada polémico y aclaró que mucho de lo que se dice sobre ella son rumores y especulaciones.

“Nada, tergiversan, siempre hacen dramas donde no los hay. Yo estoy muy feliz de verdad y amo México y eso es importantísimo para mí. Que yo diga que soy española pues es de nacimiento, también soy mexicana”, agregó.