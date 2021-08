El futbolista Beto da Silva confesó que estar con Ivana Yturbe no ha sido fácil, pues debido a su belleza, él siempre ha sido celoso.

“Complicado sí, por lo hermosa que es la gente voltea a verla. Es bastante mediática”, respondió Beto da Silva en “En Boca de Todos”.

Sin embargo, Beto da Silva reconoció que como ella siempre le ha hecho sentir seguro de su amor, logrando mejorar los celos.

“Yo soy poco, no, yo siempre he sido bastante celoso con ella, pero ella siempre me ha dado mi lugar, siempre me ha respetado, entonces yo trato de ser menos celoso porque yo sé que ella es solo mía y no pasa nada más”, dijo el futbolista, mostrando la confianza que tiene hacia su esposa Ivana Yturbe.

Por otro lado, no tuvo reparos en enumerar cosas que le gusta de la modelo. “Cuando recién la conocí, pues su belleza, es innegable. Luego ella tiene un corazón enorme. Yo no sabía lo sensible que era, ella se presentaba como alguien dura, pero es bien sensible. Luego cuando la conocí un poco más, creo que son tantas virtudes, ahora como esposa cocina excelente”.

