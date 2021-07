¡Fuertes declaraciones! Beto Ortiz, Phillip Butters y Milagros Leiva, decidieron realizar una conferencia de prensa para denunciar amenazas a la libertad de prensa, debido a las diversas denuncias que vienen recibiendo por parte del actual Gobierno e integrantes del partido político Perú Libre.

“Como resultado de todas estas denuncias, hemos recibido este empapelamiento. Esto no es nuevo para cualquier periodista que tiene algunos años de carrera. La única manera que tiene el poder de callarnos, de aplastarnos, es esa, intimidar, callar, empapelar, y eso es lo que está haciendo este Gobierno, de alguna manera allanando el camino al que viene, que seguramente será igual de intolerante y anti democrático”, comenzó diciendo el conductor de Willax TV.

En ese sentido, el periodista comentó que no existe coordinación previa entre él, Leiva y Butters, pues es de conocimiento público que varias veces han discrepado por diversas opiniones.

“Nosotros no somos personas que coordinamos permanentemente, no vemos muchas veces el programa del otro y muchas veces estamos en desacuerdo (...) No somos un coro, ni tenemos que serlo, nosotros expresamos nuestra opinión, y la opinión no se puede criminalizar. Podemos estar en el mismo canal, pero los tres tenemos líneas editoriales distintas y cada quien consigue determinadas premisas”, expresó bastante indignado.

Beto Ortiz denuncia amenazas a la libertad de prensa - OJO

