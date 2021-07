Desde México, el periodista Beto Ortiz aclaró a sus detractores que no salió del Perú porque estaba “escapando”. El presentador de ‘Beto a Saber’, quien viajó a tierras aztecas al advertir que varios “lobos” estaban detrás de él, grabó un video desde el Distrito Federal.

“Yo no vine acá para buscar una nueva vida, ni buscarme un futuro, ni tampoco para huir del Perú, como por allí estoy escuchando, ‘escapó el cobarde’. No, no estoy escapando, tengo un montón de defectos y la cobardía no está entre ellos, a ustedes le consta”, dijo, con todo reflexivo.

En otro momento del video - que fue publicado en la cuenta de Youtube ‘Pollo Farsante’ - aseguró que su viaje estaba planeado por motivo de vacaciones. Sin embargo, reveló que inicialmente quería viajar a Europa.

“Vine de vacaciones porque quería desintoxicarme de toda la mugre, de toda la peste política en la que he estado metido en octubre, desde que comenzó el programa (...) si dejaba el programa la gente iba a decir tiró la toalla, arrugó. Decidí que si me a iba a Europa no iba a poder aparecer en el programa (por a diferencia de horarios)”, agregó.

Beto Ortiz se va a México por tiempo indefinido

El periodista Beto Ortiz confirmó que se encuentra en México por tiempo indefinido tras no aparecer en su programa “Beto a Saber”.

“Cada vez que un periodista de investigación incómodo, antipático es puesto en la mira de los nuevos poderosos, como es en este caso, empiezan a llover las denuncias, acusaciones fiscales, los juicios, las persecuciones, los procuradores, las investigaciones del Congreso, ya eso lo conozco muy bien (...) La experiencia te permite saber cuándo vienen los lobos tras de ti”, señaló en una entrevista con la periodista Gloria Granda.

