Desde México, Beto Ortiz reapareció en su programa ‘Beto a saber’ tras confirmar que viajó a tierras aztecas sin pasaje de regreso. Según contó a Claudia Toro, la periodista que se quedó a cargo del programa - ya tenía planeado salir del Perú una vez que Pedro Castillo fuera proclamando Presidente del Perú para el periodo 2021. - 2026.

“Yo había quedado con los directivos de Willax que una vez que se proclamara al ciudadano - presidente yo necesitaba unas vacaciones. Lo que no me queda claro es cuánto durarán estas vacaciones. Las cosas están tan complicadas, tan turbias en Perú que no sé si sería buena idea regresar o no”, comentó en una videollamada.

De otro lado, aprovechó para arremeter contra el aún Presidente Francisco Sagasti, quien cuestionó la labor de los medios de comunicación independientes. Ortiz dijo que por primera vez coincide con el saliente Jefe de Estado

“Hay y hay periodistas, y en estos últimos meses lo hemos comprobado. Hay periodistas arrastrados, gusanos, reptiles, mamones, asalariados con el poder y habemos periodistas que hacemos nuestra chamba. También podríamos decir señor Sagasti, que hay presidentes y presidentes, Presidentes que cuando los asesinos terroristas toman la residencia de la embajada de Japón despliegan todos los esfuerzos necesarios para rescatar a los rehenes, ese es un presidente, le guste o no le guste, un presidente que tenía los pantalones bien puesto. Hay otros que estuvieron 3 días de turismo, que se hicieron muy amigos de los terroristas asesinados, decidió que como era pata del terruco, al tercer día se largó, sin antes pedirle un autógrafo a Néstor Serpa Cartolini”, dijo recordando el breve secuestro de Sagasti en la toma de la residencia del embajador de Japón en Lima por los terroristas del MRTA en diciembre de 1996.

Beto Ortiz: “Julián Palacín quiere su aerolínea bandera”

julian palacin, asesor de Pedro Castillo

El periodista Beto Ortiz señaló este miércoles que el abogado Julián Palacín, miembro del equipo técnico de Perú Libre, “quiere su aerolínea bandera” y que por ello está detrás del presidente electo Pedro Castillo.

“Julián Palacín quiere su aerolínea bandera. Una aerolínea nacional. (…) Ya la tiene registrada”, expresó el conductor de ‘Beto A Saber’ desde Ciudad de México.

Agregó que, como Palacín no puede ser ministro de Transportes y Comunicaciones en el gobierno de Castillo “porque es argentino”, lo sería su hijo.

“Palacín está detrás de Pedro Castillo por la plata”, subrayó.

