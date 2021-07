La periodista Juliana Oxenford se mostró sumamente indignada de que Roger Najar sea considerado como posible premier por Pedro Castillo, luego de que así lo aconsejara Vladimir Cerrón.

Juliana Oxenford reconoció el oscuro pasado de Roger Najar, voceado fuertemente para esta función en el gobierno de Pedro Castillo.

“Nájar abusó de una niña, la embarazó , no reconoció a la bebé y obligado empezó a pasar 70 miserables soles de manutención. No más violadores. No más pedofilos. No más agresores de niños. Este tipo no puede ser Premier”, escribió Juliana Oxenford en su cuenta de Twitter.

Lo dije hoy en el programa y aquí @gvillasis lo resume. Nájar abusó de una niña, la embarazó , no reconoció a la bebé y obligado empezó a pasar 70 miserables soles de manutención. No más violadores. No más pedofilos. No más agresores de niños. Este tipo no puede ser Premier. https://t.co/ETikejg40F — Juliana Oxenford (@julianaoxenford) July 24, 2021

Además le respondió a una usuaria que le preguntó: “¿Puede alguien que no reconoció a su hija amar a su patria?”. La periodista le escribió: “Imposible. Basta retroceder en el tiempo y recordar a Toledo”.

“El señor Roger Najar Kokally es la propuesta para el premierato del Gobierno”, sentenció esta semana Valdimir Cerrón a la prensa.

Imposible. Basta retroceder en el tiempo y recordar a Toledo. https://t.co/aolyOHKLsm — Juliana Oxenford (@julianaoxenford) July 24, 2021

