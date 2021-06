El programa ‘Beto A Saber’, que conduce Beto Ortiz, reveló que el Gobierno pretende proclamar de manera informal al candidato Pedro Castillo como Presidente de la República en la celebración del Inti Raymi, en Cusco.

Según el informe periodístico, la reportera de ‘Beto a Saber’ se comunicó con la ministra de Comercio Exterior, Claudia Cornejo Mohme para confirmar si ha invitado a Castillo Terrones a la fiesta que organiza la Municipalidad Provincial del Cusco.

“Esa información no se la podría dar, comuníquese con el área de prensa (...) [¿es correcto invitar a un candidato?] no me voy a pronunciar”, comentó Cornejo, quien es sobrina de Martín Vizcarra Cornejo.

‘Beto a Saber’ dio a conocer que Jean Paul Benavente, gobernador regional del Cusco, ha invitado a esta fiesta a Pedro Castillo, a quien ya considera como triunfador de los comicios generales, a pesar de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aún no lo ha proclamado como vencedor.

Al respecto, Beto Ortiz comentó: “Será una especie de coronación caleta. Viaja Sagasti, viaja Pedro Castillo, van de la manito y, tal cual incas, son aclamados por la multitud. Ese es el plan. No es una proclamación formal, sino una coreografía para presentar en sociedad al maestro”, señaló el periodista Beto Ortiz.

Ministerio de Cultura se pronuncia tras reportaje

El Ministerio de Cultura anunció este lunes que ninguno de los candidatos presidenciales, Keiko Fujimori y Pedro Castillo, ha sido invitado a la ceremonia del Inti Raymi.

“Ante la difusión de un reportaje en un programa periodístico de televisión referido a la ceremonia del Inti Raymi del Bicentenario, el Proyecto Especial Bicentenario precisa que ninguno de los candidatos presidenciales ha sido invitado a la ceremonia del Inti Raymi del Bicentenario”, escribió el ministerio en su cuenta de Twitter.

“Este evento es organizado coordinadamente por la Municipalidad Provincial del Cusco, la Empresa Municipal de Festejos del Cusco – EMUFEC, el Ministerio de Cultura a través del Proyecto Especial Bicentenario del Perú”, añadió.

Qué es el Inti Raymi

Declarada hace 20 años como Patrimonio Cultural de la Nación, el Inti Raymi vuelve a cobrar protagonismo este jueves 24 de junio y el Cusco, la capital arqueológica de América, empieza la cuenta regresiva para la celebración más importante del calendario inca

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR