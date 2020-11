Beto Ortiz ayer no pudo salir de su casa en Miraflores porque decenas de manifestantes decidieron hacer un plantón en los exteriores del edificio donde vive. Ante el temor de un ‘linchamiento’, el periodista optó por refugiarse.

“Este un programa especial, que sale desde la clandestinidad”, dijo el periodista al inicio de su programa “Beto a saber” de Willax.

“No he podido entrar al canal, no he podido salir de mi casa, voy a hacer el programa desde la clandestinidad de un closet”, agregó.

Además, calificó a los manifestantes como “fans confundidos”.

“Hay una multitud de fans en la puerta de Willax y otra multitud de fans confundidos en la puerta de mi casa. Y como uno nunca sabe cómo van a reaccionar los fanáticos, se tiene que tomar ciertas precauciones”, agregó.

