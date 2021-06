El periodista Beto Ortiz expresó su rechazo por las recientes declaraciones del candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, en el último debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en Arequipa.

El presentador de Willax desató su furia por cada una de las peculiares frases que soltó el contrincante de Keiko Fujimori.

“Vamos a hacer que el médico vaya a buscar al enfermo, no que el enfermo busque al enfermo”, dijo Castillo en el debate, a lo que Beto Ortiz replicó: “acá hay un problema serio de expresión verbal, de falta de vocabulario, de concentración, de memoria reciente, ¡no puede completar una frase!”.

Pero lo que más indignación desató en Beto Ortiz fue la opinión de Castillo sobre los casos de feminicidios en el Perú.

“El feminicidio es producto de la ociosidad que genera el mismo Estado”, fue la ‘brillante’ frase del candidato de Perú Libre.

“El feminicidio es producto de la ociosidad, ¿de quién? ¿de la víctima que la matan por ociosa? ¿de la ociosidad del asesino que no tiene nada que hacer y por eso la asesina? ¿Qué cosa trataba de decir? A esta persona habría que regresarla a un colegio especial, para personas especiales, porque este señor es especial”, comentó el periodista.

Luego, añadió: “acá hay una cuestión que todos nos hemos dado cuenta pero nadie quería decirlo para no quedar como discriminador. Si decimos lo que opinamos realmente de este sujeto vamos a quedar como discriminadores y nadie quiere quedar como discriminador. Este tipo está buscando el trabajo de representar a la Nación, de ser comandante general de las Fuerza Armadas, de dirigir los destinos de millones de peruanos. Este señor, después de la exhibición impúdica de estupidez que ha hecho anoche, no da la talla, no está calificado para ser Presidente de la República, díganme racista, clasista, no me importa, este señor no puede ser Presidente, no le da el coco, debajo de ese sombrero hay aire”.

Otras frases que dijo Pedro Castillo en el debate

“El Estado tiene que detectar la enfermedad, por qué no tener un razonador magnético en cada centro de salud”

“El turismo no solo tiene que hacerse con fines de lucro ”

“El mercado no puede controlar al Estado, es el Estado el que tiene que controlar... a la población... los mercados”

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR