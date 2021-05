El actor Jason Day, quien se ha declarado ferviente opositor de Keiko Fujimori, viene utilizando sus redes sociales para defender su postura política a una semana de la segunda vuelta de las Elecciones Generales de Perú de 2021.

El peruano comentó que le causa “terror” la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori y lo que sería un eventual gobierno de ella.

“Intento verle virtudes a la Sra Fujimori, pero su vileza me aterra. Me da miedo imaginar lo que es capaz de hacer con todavía más poder que en los últimos 5 años. La virtud que le veo al Sr Castillo es no ser Fujimori. En lo personal, eso aun no me alcanza...”, escribió en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, los usuarios en redes sociales resaltaron el hecho de que el actor no reside en Perú desde hace años, por lo que le retaron a regresar en caso el candidato Pedro Castillo (Perú Libre) gane la Presidencia. Actualmente, Jason Day está en España grabando una serie.

“Si gana Castillo y nos somete a su modelo comunistas, te quiero acá, no grabando novelitas en Miami”; le dijeron a Jason Day.

Ofendido, el actor respondió: “¿'Te quiero acá'? ¿Tú quién eres?”. En otro momento, tildó a sus crítico como “pagados con dinero de la campaña de la Sra K”.

“Vienen diciéndome que mi padre es dueño de un centro comercial desde hace días. Hoy decidí llamar a mi padre para encarar el asunto: he exigido prueba de ADN, porque quien creo que es mi padre no es dueño de nada”, escribió.

