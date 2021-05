La candidata presidencial Keiko Fujimori firmó el “Juramento por la Democracia”, hoy 31 de mayo, desde la ciudad de Arequipa, “un juramento de compromiso de lucha contra la corrupción de defensa y la democracia”.

La postulante de Fuerza Popular hizo un mea culpa por los “errores cometidos” por la bancada de Fuerza Popular cuando fueron mayoría en el Congreso pasado.

“Este es mi juramento. Les pido su apoyo y compañía para cumplirlo. Reconozco que, en el pasado reciente, mi partido y yo no estuvimos a la altura de las circunstancias. Pero los errores cometidos, la injusta prisión que he vivido me ha dejando una profunda lección. Es por eso, que sin ninguna excusa, hoy pido perdón a todos y cada uno de los que se han sentido defraudados por nosotros en algún momento”, comentó.

Dijo que buscará trabajar por la reconciliación de todos los peruanos.

“Lo hago con humildad porque sé que existen muchas dudas sobre mi candidatura. Les pido a todos los peruanos una oportunidad para poder reivindicarme con el lenguaje de los hechos porque es la única manera de reparar los errores cometidos”.

